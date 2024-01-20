Глухова (Русинова) Олимпиада Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Русинова) Олимпиада Игнатьевна

Место рождения

Мушак

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мушак
Бракосочетание
1858

Муж: Глухов Ефим Дмитриевич

Поручители: По женихе: Деревни Азёвой удельные крестьяне Павел Димитриев, Стефан Филимонов и Алексий Климентов Глуховы; По невесте: удельные крестьяне починка Мушаку Филипп Гордиев Митрошин и деревни ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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