Глухова (Русинова) Олимпиада Игнатьевна
Место рожденияМушак
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1858
Поручители: По женихе: Деревни Азёвой удельные крестьяне Павел Димитриев, Стефан Филимонов и Алексий Климентов Глуховы; По невесте: удельные крестьяне починка Мушаку Филипп Гордиев Митрошин и деревни ... Показать все
Смерть
Неизвестно