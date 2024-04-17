Зубов (Кочкина) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов (Кочкина) Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Около 1925

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Кочкин Константин

Мать: Кочкина Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Петр Филиппович

Кулаки
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910

Дочь: Бурмистрова (Зубова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Зубов Петр Филиппович

Кулаки
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: (Зубова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Зубов Петр Филиппович

Смерть
Около 1925

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