Зубов (Кочкина) Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиОколо 1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Кочкин Константин
Мать: Кочкина Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Кулаки
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910
Дочь: Бурмистрова (Зубова) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Зубов Петр Филиппович
Кулаки
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: (Зубова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Зубов Петр Филиппович
Смерть
Около 1925