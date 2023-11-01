Кайкова Василиса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Кайкова Марфа Иванова
Отец ребёнка: Акулинин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Акулинин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Кайкова Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Акулинин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1823 или 1829 ст.
Отец ребёнка: Акулинин Иван Никифоров
Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828 или 1832
Отец ребёнка: Акулинин Иван Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Осипова Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Акулинин Иван Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850