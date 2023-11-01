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Кайкова Василиса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Кайкова Марфа Иванова

Отец ребёнка: Акулинин Иван Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Акулинин Матвей Иванов

Отец ребёнка: Акулинин Иван Никифоров

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Кайкова Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Акулинин Иван Никифоров

Рождение ребёнка
1823 или 1829 ст.

Сын: Акулинин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Акулинин Иван Никифоров

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828 или 1832

Сын: Акулинин Иван Иванович

Отец ребёнка: Акулинин Иван Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Осипова Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Акулинин Иван Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулинин Иван Никифоров

Смерть
До 1850
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