Голицына (Аллен) Пенелопа 27.02.1953 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына (Аллен) Пенелопа

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 27.02.1953, г. Лондон, Англия, Великобритания

Отец
Аллен Энтони Брайан06.05.1931 г.р.
Мать
Романова Надежда Дмитриевна04.07.1933 г.р.
Супруги
Голицын Эммануил Эммануилович11.03.1951 г.р.
Дети
Хэнсон (Голицына) Виктория Эммануиловна23.04.1984 г.р.
Голицын Михаил-Георгий Эммануилович02.02.1993 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1953

Отец: Аллен Энтони Брайан

Мать: Романова Надежда Дмитриевна

г. Лондон, Англия, Великобритания

Бракосочетание
06.09.1981

Муж: Голицын Эммануил Эммануилович

г. Лондон, Англия, Великобритания

Рождение ребёнка
23.04.1984

Дочь: Хэнсон (Голицына) Виктория Эммануиловна

Отец ребёнка: Голицын Эммануил Эммануилович

г. Истборн, Англия, Великобритания

Рождение ребёнка
02.02.1993

Сын: Голицын Михаил-Георгий Эммануилович

Отец ребёнка: Голицын Эммануил Эммануилович

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