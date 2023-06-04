Голицына (Аллен) Пенелопа
женский, родилась 27.02.1953, г. Лондон, Англия, Великобритания
ОтецАллен Энтони Брайан06.05.1931 г.р.
МатьРоманова Надежда Дмитриевна04.07.1933 г.р.
Супруги
Голицын Эммануил Эммануилович11.03.1951 г.р.
Дети
Хэнсон (Голицына) Виктория Эммануиловна23.04.1984 г.р.
Голицын Михаил-Георгий Эммануилович02.02.1993 г.р.
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Рождение
27.02.1953
Отец: Аллен Энтони Брайан
г. Лондон, Англия, Великобритания
Бракосочетание
06.09.1981
г. Лондон, Англия, Великобритания
Рождение ребёнка
23.04.1984
Дочь: Хэнсон (Голицына) Виктория Эммануиловна
Отец ребёнка: Голицын Эммануил Эммануилович
г. Истборн, Англия, Великобритания
Рождение ребёнка
02.02.1993
Сын: Голицын Михаил-Георгий Эммануилович
Отец ребёнка: Голицын Эммануил Эммануилович