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Бердникова Екатерина Алексеевна

Место рождения

Ижевское устье

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Алексей Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Захар Аникеевич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Бердникова) Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Бердников Захар Аникеевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Бердников Кузьма Захарович

Отец ребёнка: Бердников Захар Аникеевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Бердников Антип Захарович

Отец ребёнка: Бердников Захар Аникеевич

Смерть
Неизвестно

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