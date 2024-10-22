Бердникова Екатерина Алексеевна
Место рожденияИжевское устье
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Алексей Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Бердникова) Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Бердников Захар Аникеевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Бердников Кузьма Захарович
Отец ребёнка: Бердников Захар Аникеевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Бердников Антип Захарович
Отец ребёнка: Бердников Захар Аникеевич
Смерть
Неизвестно