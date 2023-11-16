Вербицкая (--) Соломонья Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Вербицкая Мария Александровна
Отец ребёнка: Вербицкий Александр Владимирович
Рождение ребёнка
13.12.1901
Дочь: Вербицкая Евгения Александровна
Отец ребёнка: Вербицкий Александр Владимирович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
04.12.1903
Дочь: Вербицкая Анна Александровна
Отец ребёнка: Вербицкий Александр Владимирович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Вербицкая Параскева Александровна
Отец ребёнка: Вербицкий Александр Владимирович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Вербицкий алекс Александрович
Отец ребёнка: Вербицкий Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно