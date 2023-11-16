Вербицкая (--) Соломонья Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербицкая (--) Соломонья Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Вербицкая Мария Александровна

Отец ребёнка: Вербицкий Александр Владимирович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.12.1901

Дочь: Вербицкая Евгения Александровна

Отец ребёнка: Вербицкий Александр Владимирович

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
04.12.1903

Дочь: Вербицкая Анна Александровна

Отец ребёнка: Вербицкий Александр Владимирович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Вербицкая Параскева Александровна

Отец ребёнка: Вербицкий Александр Владимирович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Вербицкий алекс Александрович

Отец ребёнка: Вербицкий Александр Владимирович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербицкий Александр Владимирович

Смерть
Неизвестно
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