Осипова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Осипов Иван Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Осипов Иван Варфоломеевич
Каштак
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Афимья Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Варфоломеевич
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно