Осипова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Осипов Семён Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Осипов Семён Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Варфоломеевич

Каштак
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Афимья Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Варфоломеевич

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Иван Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно
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