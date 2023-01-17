Набатчиков Алексей Тихонович
Место рождения
Дата рождения12.04.1912
Дата смерти14.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1940
Дочь: Набатчикова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Набатчикова Елизавета Степановна
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1993
Подмалинки, Коломенский, Московская область