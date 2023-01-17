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Набатчиков Алексей Тихонович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.04.1912

Дата смерти

14.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1940

Дочь: Набатчикова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Набатчикова Елизавета Степановна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Набатчикова Елизавета Степановна

Смерть
14.08.1993
Подмалинки, Коломенский, Московская область
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