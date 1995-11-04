Набатчикова (Черных) Елизавета (Василиса) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набатчикова (Черных) Елизавета (Василиса) Степановна

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Место рождения

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.08.1912

Дата смерти

04.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.11.1940

Дочь: Набатчикова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Набатчиков Алексей Тихонович

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Набатчиков Алексей Тихонович

Смерть
04.11.1995
Подмалинки, Коломенский, Московская область
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