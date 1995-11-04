Набатчикова (Черных) Елизавета (Василиса) Степановна
Место рождения
Дата рождения28.08.1912
Дата смерти04.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1940
Дочь: Набатчикова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Набатчиков Алексей Тихонович
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1995
Подмалинки, Коломенский, Московская область