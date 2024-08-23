Сызганский Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1903
Дата смерти09.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1903
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
04.12.1903
Рождение ребёнка
05.11.1936
Сын: Сызганцев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Климушкина Анна Ивановна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
До ?.01.1940
Жена: Климушкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климушкина Анна Ивановна
Военная служба
С 26.08.1941 по 09.09.1943
Смерть
09.09.1943
Похороны
Неизвестно