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Сызганский Михаил Алексеевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.12.1903

Дата смерти

09.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1903

Отец: Сызганцев Алексей Андреевич

Мать: Сызганцева (Маркушина) Матрёна Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
04.12.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1936

Сын: Сызганцев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Климушкина Анна Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
До ?.01.1940

Жена: Климушкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климушкина Анна Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
С 26.08.1941 по 09.09.1943
Смерть
09.09.1943
Похороны
Неизвестно

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