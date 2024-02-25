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Збитнев Тимофей Фролович

Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Збитнев Фрол Иванович

Мать: Збитнева Василиса

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Крестьянин села Ильинского Нижегородской губернии, Лукояновского уезда, Байковской волости.
Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Сбитнев Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Крестьянин села Ильинского Нижегородской губернии, Лукояновского уезда, Байковской волости.
Смерть
Неизвестно

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