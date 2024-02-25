Збитнев Тимофей Фролович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Збитнев Фрол Иванович
Мать: Збитнева Василиса
Крестьянин села Ильинского Нижегородской губернии, Лукояновского уезда, Байковской волости.
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Сын: Сбитнев Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Крестьянин села Ильинского Нижегородской губернии, Лукояновского уезда, Байковской волости.
Смерть
Неизвестно