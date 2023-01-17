Богунов Филипп Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти14.06.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богунов Василий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Предположительно в с,Хошеутово родился
Смерть
14.06.1883
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
В возрасте 94 лет в метриках-от дряхлости