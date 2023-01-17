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Богунов Филипп Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

14.06.1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богунов Василий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Предположительно в с,Хошеутово родился
Смерть
14.06.1883
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
В возрасте 94 лет в метриках-от дряхлости
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