Сазонова (Данилова) Акулина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сазонова (Данилова) Акулина

Автор
ДО
Опалинский Д.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Данилов Григорий1878 г.р.
Мать
Данилова (Маркова) ЕвдокияНеизвестно г.р.
Дети
Сазонов Стратон1893 г.р.
Окорокова (Сазонова) Прасковья25.07.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Григорий

Мать: Данилова (Маркова) Евдокия

Рождение ребёнка
1893

Сын: Сазонов Стратон

Отец ребёнка: Сазонов Федор

Орловская обл., Краснозоренский р-н, с. В. Любовша

Рождение ребёнка
25.07.1910

Дочь: Окорокова (Сазонова) Прасковья

Отец ребёнка: Сазонов Федор

Орловская область, Краснозоренский район, д. В-Любовши

Рождение ребёнка
01.05.1921

Сын: Сазонов Василий

Отец ребёнка: Сазонов Федор

Орловская обл., Краснозоренский р-н, с. В. Любовша

Рождение ребёнка
1924

Сын: Сазонов Сергей

Отец ребёнка: Сазонов Федор

Орловская обл., Краснозоренский р-н, с. В. Любовша

Смерть
Неизвестно

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