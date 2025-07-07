Сазонова (Данилова) Акулина
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецДанилов Григорий1878 г.р.
МатьДанилова (Маркова) ЕвдокияНеизвестно г.р.
Дети
Сазонов Стратон1893 г.р.
Окорокова (Сазонова) Прасковья25.07.1910 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Григорий
Рождение ребёнка
1893
Сын: Сазонов Стратон
Отец ребёнка: Сазонов Федор
Орловская обл., Краснозоренский р-н, с. В. Любовша
Рождение ребёнка
25.07.1910
Дочь: Окорокова (Сазонова) Прасковья
Отец ребёнка: Сазонов Федор
Орловская область, Краснозоренский район, д. В-Любовши
Рождение ребёнка
01.05.1921
Сын: Сазонов Василий
Отец ребёнка: Сазонов Федор
Орловская обл., Краснозоренский р-н, с. В. Любовша
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сазонов Сергей
Отец ребёнка: Сазонов Федор
Орловская обл., Краснозоренский р-н, с. В. Любовша
Смерть
Неизвестно