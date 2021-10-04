Ничипорук Галина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ничипорук Галина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1930

Дата смерти

04.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1957

Сын: Ничипорук Игорь Александрович

Отец ребёнка: Ничипорук Александр Антонович

Рождение ребёнка
26.03.1964

Дочь: Ничипорук Светлана Александровна

Отец ребёнка: Ничипорук Александр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ничипорук Александр Антонович

Смерть
04.10.2021
Москва, город федерального значения Москва
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