Ничипорук Галина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1930
Дата смерти04.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1957
Сын: Ничипорук Игорь Александрович
Отец ребёнка: Ничипорук Александр Антонович
Рождение ребёнка
26.03.1964
Дочь: Ничипорук Светлана Александровна
Отец ребёнка: Ничипорук Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.2021
Москва, город федерального значения Москва