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Чуркин Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1966

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1966

Отец: Чуркин Иван Кирикович

Мать: Чуркина (Носова) Лидия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1982

Дочь: Чуркина (Чуркина) Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Чуркина (Чуркина) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
До 1982

Сын: Чуркина Константин Леонидович

Мать ребёнка: Чуркина (Чуркина) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
До 1982

Сын: Чуркина Иван Леонидович

Мать ребёнка: Чуркина (Чуркина) Галина Николаевна

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