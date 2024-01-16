Чуркин Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1966
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1982
Дочь: Чуркина (Чуркина) Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Чуркина (Чуркина) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
До 1982
Сын: Чуркина Константин Леонидович
Мать ребёнка: Чуркина (Чуркина) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
До 1982
Мать ребёнка: Чуркина (Чуркина) Галина Николаевна