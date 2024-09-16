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Гвоздева -- Анна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гвоздев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
26.08.1897

Сын: Гвоздев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гвоздев Михаил Иванович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Гвоздев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Гвоздев Михаил Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.06.1903

Сын: Гвоздев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гвоздев Михаил Иванович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
03.09.1906

Сын: Гвоздев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Гвоздев Михаил Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.01.1910

Дочь: Гвоздева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Гвоздев Михаил Иванович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гвоздева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Гвоздев Михаил Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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