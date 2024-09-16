Гвоздева -- Анна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1897
Отец ребёнка: Гвоздев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Гвоздев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Гвоздев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1903
Отец ребёнка: Гвоздев Михаил Иванович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
03.09.1906
Отец ребёнка: Гвоздев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1910
Дочь: Гвоздева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Гвоздев Михаил Иванович
спирино
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гвоздева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Гвоздев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно