Новаковский Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новаковский Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Александровна

Рождение ребёнка
31.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила Александровна

Место жительства
Неизвестно
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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