Новаковский Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила Александровна
Рождение ребёнка
31.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила Александровна
Место жительства
Неизвестно
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)