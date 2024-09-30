Лампинен Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения05.08.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1906
Бракосочетание
19.02.1933
Рождение ребёнка
13.04.1933
Дочь: (Лампинен) Вера Викторовна
Мать ребёнка: Лампинен (Тойкка) Хильма-Люли Абрамовна
Рождение ребёнка
07.03.1935
Дочь: (Лампинен) Люли Викторовна
Мать ребёнка: Лампинен (Тойкка) Хильма-Люли Абрамовна
Смерть
Неизвестно