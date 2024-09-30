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Лампинен Виктор Иванович

Место рождения

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

05.08.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1906

Отец: Лампинен Иван Абрамович

Мать: Лампинен (Вайтти) Екатерина Адамовна

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
19.02.1933

Жена: Лампинен (Тойкка) Хильма-Люли Абрамовна

Рождение ребёнка
13.04.1933

Дочь: (Лампинен) Вера Викторовна

Мать ребёнка: Лампинен (Тойкка) Хильма-Люли Абрамовна

Рождение ребёнка
07.03.1935

Дочь: (Лампинен) Люли Викторовна

Мать ребёнка: Лампинен (Тойкка) Хильма-Люли Абрамовна

Смерть
Неизвестно

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