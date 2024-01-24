Зимарева (Фирсова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти10.09.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Зимарев Александр Егорович
Отец ребёнка: Зимарев Егор Харитонович
Рождение ребёнка
11.05.1928
Отец ребёнка: Зимарев Егор Харитонович
Рождение ребёнка
?.07.1930
Дочь: Зимарева Лидия Егоровна
Отец ребёнка: Зимарев Егор Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1930