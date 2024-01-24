Зимарева (Фирсова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимарева (Фирсова) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

10.09.1930

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Зимарев Александр Егорович

Отец ребёнка: Зимарев Егор Харитонович

Рождение ребёнка
11.05.1928

Сын: Зимарев Василий Егорович

Отец ребёнка: Зимарев Егор Харитонович

Рождение ребёнка
?.07.1930

Дочь: Зимарева Лидия Егоровна

Отец ребёнка: Зимарев Егор Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимарев Егор Харитонович

Смерть
10.09.1930
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