Балобанов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Балобанова) Любовь
Мать ребёнка: (Батышева) Вероника
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Батышева) Вероника
Рождение ребёнка
09.03.1981
Сын: Балобанов Александр
Мать ребёнка: (Батышева) Вероника
Рождение ребёнка
21.10.1984
Дочь: (Балобанова) Надежда
Мать ребёнка: (Батышева) Вероника
Смерть
Неизвестно