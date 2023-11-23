Балобанов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалобанов Анатолий

Балобанов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Балобанова) Любовь

Мать ребёнка: (Батышева) Вероника

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Батышева) Вероника

Рождение ребёнка
09.03.1981

Сын: Балобанов Александр

Мать ребёнка: (Батышева) Вероника

Рождение ребёнка
21.10.1984

Дочь: (Балобанова) Надежда

Мать ребёнка: (Батышева) Вероника

Смерть
Неизвестно

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