Пелагея Герасимова Вычислено 1809 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Герасимова

Пелагея Герасимова

Место рождения

Абрамово, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Вычислено 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1837 г.р.
Вычислено 1840 г.р.
Вычислено 1847 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Абрамово, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Денис Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Абрамово, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Абрамово, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Абрамово, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Дорофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Чоботово, Успенская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Чоботово, Успенская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Чоботово, Успенская волость, Дорогобужский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.