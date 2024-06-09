Пелагея Герасимова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Сын: Денис Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Сын: Дорофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Смерть
Неизвестно