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Тушева анна моисеевна
Тушева анна моисеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.12.1820
Пол
Женский
Отец
Тушев моисей иванович
1796 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
09.12.1820
Отец:
Тушев моисей иванович
Мать: не указана
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