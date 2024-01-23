Тушева анна моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева анна моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1820

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1820

Отец: Тушев моисей иванович

Мать: не указана

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