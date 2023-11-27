Лычагина (Фетисова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лычагина (Фетисова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Около 1906 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Фетисова Фёкла Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лычагин Николай

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лычагин Николай

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лычагин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лычагин Николай

Смерть
Неизвестно
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