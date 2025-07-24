Степанов Виктор Федорович
мужской, родился 1938, Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
умер Неизвестно
ОтецСтепанов Федор Алексеевич1899 г.р.
МатьСтепанова (Втюрина) Анна Ивановна1904 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно