Степанов Виктор Федорович 1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанов Виктор Федорович

Автор
НС
Селезнев Н.

мужской, родился 1938, Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область

умер Неизвестно

Отец
Степанов Федор Алексеевич1899 г.р.
Мать
Степанова (Втюрина) Анна Ивановна1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Степанов Федор Алексеевич

Мать: Степанова (Втюрина) Анна Ивановна

Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область

Место жительства
Неизвестно
Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область

Смерть
Неизвестно

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