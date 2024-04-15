Будакова Авдотья (Евдокия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будакова Авдотья (Евдокия) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
07.11.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Степанида Алексеевна (Василегина) Кукса \\ Сотник
Рождение ребёнка
04.09.1864 ст.

Дочь: Елизавета Лонгиновна

Отец ребёнка: Будаков Лонгин Сергеевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQB7-4?i=782&cc=3511744
Рождение ребёнка
29.12.1866 ст.

Сын: Будаков Василий Лонгинович

Отец ребёнка: Будаков Лонгин Сергеевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L767-M?i=31&cc=3511744
Восприемник
20.11.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Екатерина Ефимовна Ковалева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаков Лонгин Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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