Будакова Авдотья (Евдокия) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
07.11.1863 ст.
Степанида Алексеевна (Василегина) Кукса \\ Сотник
Рождение ребёнка
04.09.1864 ст.
Дочь: Елизавета Лонгиновна
Отец ребёнка: Будаков Лонгин Сергеевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQB7-4?i=782&cc=3511744
Рождение ребёнка
29.12.1866 ст.
Сын: Будаков Василий Лонгинович
Отец ребёнка: Будаков Лонгин Сергеевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L767-M?i=31&cc=3511744
Восприемник
20.11.1874 ст.
Екатерина Ефимовна Ковалева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно