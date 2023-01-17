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Кузнецов Иван Савельевич

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1908 ст.

Сын: Кузнецов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб 19-127-2107
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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