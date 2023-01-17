Кузнецов Иван Савельевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1908 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ивановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб 19-127-2107
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно