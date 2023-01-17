Кухарчук (Бахтина) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1985
Бракосочетание
13.06.2012
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Дворец бракосочетания №1
Рождение ребёнка
21.10.2012
Сын: Кухарчук Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кухарчук Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
28.05.2016
Дочь: Кухарчук Агата Дмитриевна
Отец ребёнка: Кухарчук Дмитрий Владимирович