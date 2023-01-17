Кухарчук (Бахтина) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухарчук (Бахтина) Надежда Михайловна

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Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

28.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1985

Отец: Бахтин Михаил Иванович

Мать: Бахтина Капитолина Александровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
13.06.2012

Муж: Кухарчук Дмитрий Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Дворец бракосочетания №1
Рождение ребёнка
21.10.2012

Сын: Кухарчук Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Кухарчук Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
28.05.2016

Дочь: Кухарчук Агата Дмитриевна

Отец ребёнка: Кухарчук Дмитрий Владимирович

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