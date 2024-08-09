Пименов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1965
Дочь: Максакова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
18.09.1965
Дочь: Максакова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Азарова Нина Матвеевна
Смерть
Неизвестно