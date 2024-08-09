Пименов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПименов Алексей Иванович

Пименов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1965

Дочь: Максакова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
18.09.1965

Дочь: Максакова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Азарова Нина Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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