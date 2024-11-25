Кинеев (Сергеева) Анна Григорьева
женский, родилась 01.07.1860
МатьГерасимова Акилина1829 г.р.
ОтецСергеев Григорий1827 г.р.
Супруги
Кинеев Лазарь Димитриев1853 г.р.
Дети
(Кинеева) Лидия Лазарева23.02.1886 г.р.
(Кинеева) Ираида Лазарева1887 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1860
Отец: Сергеев Григорий
Мать: Герасимова Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кинеев Лазарь Димитриев
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1880
Рождение ребёнка
23.02.1886
Дочь: (Кинеева) Лидия Лазарева
Отец ребёнка: Кинеев Лазарь Димитриев
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Кинеева) Ираида Лазарева
Отец ребёнка: Кинеев Лазарь Димитриев
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кинеев Григорий Лазаревич
Отец ребёнка: Кинеев Лазарь Димитриев
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Кинеев Лазарь Димитриев