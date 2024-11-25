Кинеев (Сергеева) Анна Григорьева 01.07.1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Кинеев (Сергеева) Анна Григорьева

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 01.07.1860

Мать
Герасимова Акилина1829 г.р.
Отец
Сергеев Григорий1827 г.р.
Супруги
Кинеев Лазарь Димитриев1853 г.р.
Дети
(Кинеева) Лидия Лазарева23.02.1886 г.р.
(Кинеева) Ираида Лазарева1887 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1860

Отец: Сергеев Григорий

Мать: Герасимова Акилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кинеев Лазарь Лазаревич

Отец ребёнка: Кинеев Лазарь Димитриев

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
09.11.1880

Муж: Кинеев Лазарь Димитриев

Рождение ребёнка
23.02.1886

Дочь: (Кинеева) Лидия Лазарева

Отец ребёнка: Кинеев Лазарь Димитриев

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Кинеева) Ираида Лазарева

Отец ребёнка: Кинеев Лазарь Димитриев

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кинеев Григорий Лазаревич

Отец ребёнка: Кинеев Лазарь Димитриев

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кинеев Георгий Лазаревич

Отец ребёнка: Кинеев Лазарь Димитриев

Мы используем куки для улучшения работы сайта.