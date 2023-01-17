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Стремов Казьма Михайлов

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Место рождения

Волхонщино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

27.10.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Стремов Михаил Филиппов

Мать: Агафья

Волхонщино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.10.1847

Жена: Стремова Мария Иванова

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1872 ст.

Сын: Стремов Иван Казьмин

Мать ребёнка: Стремова Мария Иванова

Волхонщино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
27.10.1900 ст.
Волхонщино, Плавский муниципальный район, Тульская область
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