Стремов Казьма Михайлов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти27.10.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Стремов Михаил Филиппов
Мать: Агафья
Бракосочетание
22.10.1847
Жена: Стремова Мария Иванова
Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1872 ст.
Сын: Стремов Иван Казьмин
Мать ребёнка: Стремова Мария Иванова
Смерть
27.10.1900 ст.