Корнилова Наталья 19.05.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Корнилова Наталья

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 19.05.1908, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 22.04.1992, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Корнилов Александр Александрович30.11.1862 г.р.
Мать
Корнилова (Фёдорова) Екатерина1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1908

Отец: Корнилов Александр Александрович

Мать: Корнилова (Фёдорова) Екатерина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
22.04.1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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