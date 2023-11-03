Корнилова Наталья
женский, родилась 19.05.1908, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 22.04.1992, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецКорнилов Александр Александрович30.11.1862 г.р.
МатьКорнилова (Фёдорова) Екатерина1872 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1908
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.04.1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург