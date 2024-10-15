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Раздобудько Никифор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Раздобудько Павел Иванович

Мать: Стефанида Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раздрбудько (Касян) Ефросиния Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1940

Дочь: Ус (Раздобудько) Нина Никифоровна

Мать ребёнка: Раздрбудько (Касян) Ефросиния Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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