Раздобудько Никифор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Раздобудько Павел Иванович
Мать: Стефанида Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1940
Дочь: Ус (Раздобудько) Нина Никифоровна
Мать ребёнка: Раздрбудько (Касян) Ефросиния Емельяновна
Смерть
Неизвестно