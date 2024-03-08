Тимирязева (Данзас) Ольга Борисовна 20.10.1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимирязева (Данзас) Ольга Борисовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 20.10.1840

умерла 06.10.1879

Супруги
Тимирязев Александр Иванович12.10.1837 г.р.
Дети
Тимирязева Тамара Александровна25.02.1879 г.р.
Тимирязев Юрий АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимирязев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Тимирязев Александр Иванович

Бракосочетание
Около 1869

Муж: Тимирязев Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1879

Дочь: Тимирязева Тамара Александровна

Отец ребёнка: Тимирязев Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
06.10.1879

Место погребения: в Троице-Сергиевой Приморский пустыни, Strelna, gorod Sankt-Peterburg

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