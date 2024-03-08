Тимирязева (Данзас) Ольга Борисовна
женский, родилась 20.10.1840
умерла 06.10.1879
Супруги
Тимирязев Александр Иванович12.10.1837 г.р.
Дети
Тимирязева Тамара Александровна25.02.1879 г.р.
Тимирязев Юрий АлександровичНеизвестно г.р.
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Рождение
20.10.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимирязев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Тимирязев Александр Иванович
Бракосочетание
Около 1869
Рождение ребёнка
25.02.1879
Дочь: Тимирязева Тамара Александровна
Отец ребёнка: Тимирязев Александр Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.10.1879