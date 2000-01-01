Киссель-Загорянский Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киссель-Загорянский Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Киссель-Загорянский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Киссель-Загорянская Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Стекольникова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Киссель-Загорянская Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Киссель-Загорянская Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Киссель-Загорянская Николай Николаевич

Мать ребёнка: Киссель-Загорянская Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Киссель-Загорянская Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Киссель-Загорянская Вера Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
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