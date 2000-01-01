Киссель-Загорянский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Киссель-Загорянский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Киссель-Загорянская Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Стекольникова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Киссель-Загорянская Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Киссель-Загорянская Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Киссель-Загорянская Николай Николаевич
Мать ребёнка: Киссель-Загорянская Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Киссель-Загорянская Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Киссель-Загорянская Вера Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно