Киссель-Загорянская (Нагаткина) Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Стекольникова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Киссель-Загорянский Николай Александрович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Киссель-Загорянский Николай Александрович
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
1901