Киссель-Загорянская (Нагаткина) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киссель-Загорянская (Нагаткина) Вера Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нагаткин Дмитрий Васильевич

Мать: Нагаткина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Киссель-Загорянский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Киссель-Загорянский Николай Александрович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Стекольникова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Киссель-Загорянский Николай Александрович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Киссель-Загорянский Николай Александрович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Киссель-Загорянская Николай Николаевич

Отец ребёнка: Киссель-Загорянский Николай Александрович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Киссель-Загорянская Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Киссель-Загорянский Николай Александрович

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