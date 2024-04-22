Шаманина (Горбунова) Александра Евлогиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Горбунова) Александра Евлогиевна

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

17.03.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1885 ст.

Отец: Горбунов Евлогий Никонорович

Мать: Горбунова Платонида Львовна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
17.03.1885 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1909 ст.

Сын: Шаманин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Шаманин Василий Гордеевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1909

Муж: Шаманин Василий Гордеевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1911 ст.

Сын: Шаманин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шаманин Василий Гордеевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1941
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1951
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
хутор Рогово
Место жительства
1960
Марьин Ручей, Устьвельская волость, Вельский уезд
хутор Рогово (Марьин Ручей)
Смерть
Неизвестно
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