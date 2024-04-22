Шаманина (Горбунова) Александра Евлогиевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1885 ст.
Крещение
17.03.1885 ст.
Рождение ребёнка
07.09.1909 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Василий Гордеевич
Бракосочетание
До 1909
Рождение ребёнка
03.02.1911 ст.
Сын: Шаманин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шаманин Василий Гордеевич
Место жительства
1941
Место жительства
1951
хутор Рогово
Место жительства
1960
Марьин Ручей, Устьвельская волость, Вельский уезд
хутор Рогово (Марьин Ручей)
Смерть
Неизвестно