Рогович Яким Кипреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Рогович Кипрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Илья Лавренов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогович Матрена Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогович Васса Евсеева
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1805