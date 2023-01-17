Рогович Яким Кипреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогович Яким Кипреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Рогович Кипрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Илья Лавренов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Рогович Андрей Лавренов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогович Матрена Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогович Васса Евсеева

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1805
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