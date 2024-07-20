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Таран Андрей Адрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

02.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Таран Андриан Сидорович

Мать: Таран Ефимия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таран Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Таран Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Таран Наталья Михайловна

Смерть
02.05.1942
Пропал без вести на фронте Попал в плен под Дубно (Украина, Ровенская обл.) 27.06.1941 Содержался в лагере для военнопленных Шталаг VI B Захоронен в г. Битбург (Германия)

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