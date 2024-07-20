Таран Андрей Адрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти02.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Таран Андриан Сидорович
Мать: Таран Ефимия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таран Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Таран Наталья Михайловна
Смерть
02.05.1942
Пропал без вести на фронте Попал в плен под Дубно (Украина, Ровенская обл.) 27.06.1941 Содержался в лагере для военнопленных Шталаг VI B Захоронен в г. Битбург (Германия)