Гаранова (Пухова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Пухова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова (Гаранова) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Гаранов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лезина (Гаранова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Гаранов Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно