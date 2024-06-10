Гаранова (Пухова) Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаранова (Пухова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Пухова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова (Гаранова) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Гаранов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лезина (Гаранова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Гаранов Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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