Горковенко (Мамина) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горковенко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горковенко Иван
Рождение ребёнка
Между 01.09.1869 и ?.03.1884
Дочь: Ушакова (Горковенко) Федора Ивановна
Отец ребёнка: Горковенко Иван
Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Зубкова (Горковенко) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Горковенко Иван
Смерть
Неизвестно