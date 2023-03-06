Горковенко (Мамина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горковенко (Мамина) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горковенко Иван Иванович

Отец ребёнка: Горковенко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горковенко Иван

Рождение ребёнка
Между 01.09.1869 и ?.03.1884

Дочь: Ушакова (Горковенко) Федора Ивановна

Отец ребёнка: Горковенко Иван

Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Зубкова (Горковенко) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Горковенко Иван

Смерть
Неизвестно

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