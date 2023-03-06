Горковенко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 01.09.1869 и ?.03.1884
Дочь: Ушакова Федора Ивановна
Мать ребёнка: Горковенко Дарья
Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Зубкова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Горковенко Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горковенко Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горковенко Дарья
Смерть
Неизвестно