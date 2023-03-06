Горковенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горковенко Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 01.09.1869 и ?.03.1884

Дочь: Ушакова Федора Ивановна

Мать ребёнка: Горковенко Дарья

Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Зубкова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Горковенко Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горковенко Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горковенко Иван Иванович

Мать ребёнка: Горковенко Дарья

Смерть
Неизвестно
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