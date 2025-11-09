Татьяна
женский, родилась 1804 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Гаврила Антонов1805 ст. г.р.
Дети
Спиридон Гаврилов1826 ст. г.р.
Кряжева Дарья Гаврилова09.03.1829 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Антонов
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Спиридон Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Антонов
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.03.1829 ст.
Дочь: Кряжева Дарья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Антонов
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно