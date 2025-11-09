Татьяна 1804 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1804 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Гаврила Антонов1805 ст. г.р.
Дети
Спиридон Гаврилов1826 ст. г.р.
Кряжева Дарья Гаврилова09.03.1829 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Антонов

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Спиридон Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Антонов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
09.03.1829 ст.

Дочь: Кряжева Дарья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Антонов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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