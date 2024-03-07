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Анна Антоновна?
Анна Антоновна?
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1805
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Антон Федорович
1778 г.р.
Мать
Дарья Кузьминична
1779 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Антон Федорович
Мать:
Дарья Кузьминична
Смерть
Неизвестно
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