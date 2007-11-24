Трясцин Данил Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрясцин Данил Денисович

Трясцин Данил Денисович

avatar

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

24.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.2007

Отец: Трясцин Денис Викторович

Мать: Трясцина Ирина Анатольевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close