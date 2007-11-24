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Трясцин Данил Денисович
Трясцин Данил Денисович
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
24.11.2007
Пол
Мужской
Отец
Трясцин Денис Викторович
1981 г.р.
Мать
Трясцина (Трубинова) Ирина Анатольевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.2007
Отец:
Трясцин Денис Викторович
Мать:
Трясцина Ирина Анатольевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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