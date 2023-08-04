Мечников Иван Ильич
мужской, родился 1836
умер 02.07.1881
Супруги
Мечникова (Черкасская) Анастасия Михайловна31.12.1844 г.р.
Дети
Мечникова Софья ИвановнаПосле 1860 г.р.
Мечников Илья Иванович1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1860
Дочь: Мечникова Софья Ивановна
Мать ребёнка: Мечникова (Черкасская) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Мечникова (Черкасская) Анастасия Михайловна
Смерть
02.07.1881