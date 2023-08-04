Мечников Иван Ильич 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Мечников Иван Ильич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1836

умер 02.07.1881

Супруги
Мечникова (Черкасская) Анастасия Михайловна31.12.1844 г.р.
Дети
Мечникова Софья ИвановнаПосле 1860 г.р.
Мечников Илья Иванович1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мечникова (Черкасская) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
После 1860

Дочь: Мечникова Софья Ивановна

Мать ребёнка: Мечникова (Черкасская) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Мечников Илья Иванович

Мать ребёнка: Мечникова (Черкасская) Анастасия Михайловна

Смерть
02.07.1881

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