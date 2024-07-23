Корзникова (Мариева) Ефимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова (Мариева) Ефимия Петровна

Место рождения

Троицкая Ентальская церковь

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1704 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Мариев Пётр

Мать: не указана

Троицкая Ентальская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Лаврентий Лукич

Рождение ребёнка
1745

Сын: Корзников Савин (Савва) Лаврентьевич

Отец ребёнка: Корзников Лаврентий Лукич

д. Бакшеевская
Смерть
Неизвестно

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