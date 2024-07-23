Корзникова (Мариева) Ефимия Петровна
Место рожденияТроицкая Ентальская церковь
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Мариев Пётр
Мать: не указана
Троицкая Ентальская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Сын: Корзников Савин (Савва) Лаврентьевич
Отец ребёнка: Корзников Лаврентий Лукич
д. Бакшеевская
Смерть
Неизвестно