Юферев Сильвестр (Софоний) Аггеевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецЮферев Иоасаф (Аггей)Неизвестно г.р.
МатьЮферева ЕвдокияНеизвестно г.р.
Дети
Юферев Василий СофоньевичНеизвестно г.р.
Юферев Пётр СофоньевичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юферев Иоасаф (Аггей)
Мать: Юферева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юферев Сергей (Степан) Софоньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юферев Василий Софоньевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно