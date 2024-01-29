Юферев Сильвестр (Софоний) Аггеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Юферев Сильвестр (Софоний) Аггеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Юферев Иоасаф (Аггей)Неизвестно г.р.
Мать
Юферева ЕвдокияНеизвестно г.р.
Дети
Юферев Василий СофоньевичНеизвестно г.р.
Юферев Пётр СофоньевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юферев Иоасаф (Аггей)

Мать: Юферева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юферев Пётр Софоньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юферев Сергей (Степан) Софоньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юферев Василий Софоньевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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