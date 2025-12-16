Бартенев Александр Николаевич 06.08.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бартенев Александр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.08.1878, Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

умер 20.12.1937

Отец
Бартенев Николай Александрович24.07.1841 г.р.
Мать
Бартенева (Дмитриева) Александра Фёдоровна1854 г.р.
Супруги
Бартенева (Случевская) Александра Капитоновна1885 г.р.
Дети
Бартенев Игорь Александрович11.12.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1878

Отец: Бартенев Николай Александрович

Мать: Бартенева (Дмитриева) Александра Фёдоровна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Бракосочетание
02.06.1910

Жена: Бартенева (Случевская) Александра Капитоновна

бр Бартенев шт-кап. Александр Николаевич Случевская дочь инж-ген Александра Капитоновна 19-127-2438 28 1910 Алр.кад.кор 02.июн

Рождение ребёнка
11.12.1911

Сын: Бартенев Игорь Александрович

Мать ребёнка: Бартенева (Случевская) Александра Капитоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
20.12.1937

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