Бартенев Александр Николаевич
мужской, родился 06.08.1878, Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
умер 20.12.1937
ОтецБартенев Николай Александрович24.07.1841 г.р.
МатьБартенева (Дмитриева) Александра Фёдоровна1854 г.р.
Супруги
Дети
Бартенев Игорь Александрович11.12.1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1878
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
02.06.1910
Рождение ребёнка
11.12.1911
Сын: Бартенев Игорь Александрович
Мать ребёнка: Бартенева (Случевская) Александра Капитоновна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.12.1937