Выходцева Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Выходцева) Агафья Андреева
Отец ребёнка: Выходцев Андрей Казак Ст. Рявкинской Галактионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Григорий Андреев
Отец ребёнка: Выходцев Андрей Казак Ст. Рявкинской Галактионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Выходцев Андрей Казак Ст. Рявкинской Галактионов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1837
Дочь: (Выходцева) Мариамна Андреева
Отец ребёнка: Выходцев Андрей Казак Ст. Рявкинской Галактионов
Рождение ребёнка
01.05.1838
Дочь: (Выходцева) Марфа Андреева
Отец ребёнка: Выходцев Андрей Казак Ст. Рявкинской Галактионов
Рождение ребёнка
?.02.1853
Дочь: (Выходцева) Анна Андреева
Отец ребёнка: Выходцев Андрей Казак Ст. Рявкинской Галактионов
Смерть
Неизвестно