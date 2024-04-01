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Выходцева Евдокия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Выходцева) Агафья Андреева

Отец ребёнка: Выходцев Андрей Казак Ст. Рявкинской Галактионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Григорий Андреев

Отец ребёнка: Выходцев Андрей Казак Ст. Рявкинской Галактионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Михаил Андреев

Отец ребёнка: Выходцев Андрей Казак Ст. Рявкинской Галактионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Андрей Казак Ст. Рявкинской Галактионов

Рождение ребёнка
18.02.1837

Дочь: (Выходцева) Мариамна Андреева

Отец ребёнка: Выходцев Андрей Казак Ст. Рявкинской Галактионов

Рождение ребёнка
01.05.1838

Дочь: (Выходцева) Марфа Андреева

Отец ребёнка: Выходцев Андрей Казак Ст. Рявкинской Галактионов

Рождение ребёнка
?.02.1853

Дочь: (Выходцева) Анна Андреева

Отец ребёнка: Выходцев Андрей Казак Ст. Рявкинской Галактионов

Смерть
Неизвестно

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