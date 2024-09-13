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Савченко Игнатий Ермолаевич

Место рождения

Салтыкова Девица, Чернігівська область

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Савченко Ермолай Дмитриев

Мать: Гребенкова Мелания Никифорова

Салтыкова Девица, Чернігівська область
По документам на памяти народа родился в 1902 году в салтыкова девице
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченко Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Савченко Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Савченко Мария Яковлевна

Бурла, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.07.1926

Сын: Савченко Афанасий Игнатьевич

Мать ребёнка: Савченко Мария Яковлевна

Мышкино, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
?.07.1942
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Пропал без вести (погиб)

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