Савченко Игнатий Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
По документам на памяти народа родился в 1902 году в салтыкова девице
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савченко Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Савченко Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Савченко Мария Яковлевна
Бурла, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.07.1926
Сын: Савченко Афанасий Игнатьевич
Мать ребёнка: Савченко Мария Яковлевна
Мышкино, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
?.07.1942
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Пропал без вести (погиб)